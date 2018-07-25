Тегеран, 25 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Отвечать на «пустые угрозы» президента США Дональда Трампа нет нужды, заявил 25 июля президент Ирана Хасан Рухани, сообщает американское агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

С таким заявлением он выступил на заседании своего кабинета министров, после того как глава Белого дома пригрозил ему «такими последствиями, с которыми мало кто сталкивался в истории». Эти слова Трампа Рухани назвал «безосновательными замечаниями и пустыми угрозами» со стороны «ряда лидеров США».

«Нам нет нужды отвечать на те или иные нелепые замечания», — подчеркнул он.

«Мы должны отвечать на них делом», — отметил Рухани, добавив, что наилучшим ответом на них было бы безразличие к их заговорам и срыв их планов.

Напомним, 22 июля в своем Twitter глава Белого дома призвал президента Ирана «никогда, никогда не угрожать» США, иначе его ждут последствия, «с которыми мало кто сталкивался в истории».