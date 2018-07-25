Штутгарт, Германия, 25 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Porsche выложил в сеть финальный тизер обновлённого кроссовера Macan 2019 модельного года, компания сделала это накануне премьеры автомобиля. Изображение 24 июля опубликовал портал Motor1.

Porsche Macan 2018

Первое, что заметят автолюбители при просмотре тизерного изображения — это то, что новый Macan получил такой же единый задний фонарь, как и его старший собрат Cayenne. По мнению экспертов, это будет единственное серьёзное отличие новой модели от старой, если не считать небольшие эволюционные изменения других элементов кузова.

Читайте также: Стали известны характеристики нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сеть были выложены шпионские снимки интерьера Macan 2019. На них, в частности, было показано, что автомобиль получит переработанную центральную консоль с большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.