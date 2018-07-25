Магас, 25 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. В Ингушетии в первом полугодии 2018 года силовики уничтожили шестерых боевиков. Еще 16 членов бандподполья и их пособников были арестованы. Такие данные привел 24 июля министр внутренних дел региона Дмитрий Кава в ходе расширенного заседания коллегии.

Опустошённое осиное гнездо

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что уровень преступности в республике в четыре раза ниже, чем в среднем по России, в чем он видит несомненную заслугу правоохранительных органов. Однако руководитель субъекта призвал сотрудников МВД региона обратить внимание на раскрываемость преступлений. По его словам почти 40% совершённых преступлений остаются нераскрытыми.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2017 года в Ингушетии было нейтрализовано 15 членов бандподполья и их пособников, в том числе двое бандитов были ликвидированы при вооружённом нападении на силовиков.

Годом раньше в республике было зафиксировано 94 преступления террористического характера. В течение 2016 года были ликвидированы 13 членов бандподполья, задержаны 35 пособников боевиков.

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