Пермь, 25 июля, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала лета на водоёмах погибли 29 человек, в том числе шесть детей. В жару и каникулы жители стараются проводить у водоёмов, но официальных пляжей на территории края очень мало. Факт дефицита констатировал на заседании краевого правительства 25 июля губернатор Максим Решетников, когда осуждался вопрос обеспечения безопасности на воде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зинаида Серебрякова. На пляже. 1927

Он подчеркнул, что рассчитывать на спасение можно только в оборудованных для купания местах. Однако таких пляжей в регионе всего 14.

«Конечно, для всего края 14 пляжей — это очень мало», — сказал Решетников и рекомендовал осенью на совете глав муниципальных образований эту тему рассмотреть отдельным вопросом и предусмотреть мероприятия по благоустройству пляжей уже на 2019 год.