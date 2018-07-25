Багдад, 25 июля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В результате террористического акта, совершенного в провинции Дияла на востоке Ирака, погибли четыре мирных гражданина, сообщает 25 июля Anadolu.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Погибший

Ни одна преступная группировка пока не взяла ответственность за совершенное злодеяние, тем не менее в теракте подозревается ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, еще в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее многочисленные спящие ячейки террористов регулярно дают о себе знать.