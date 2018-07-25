Кемерово, 25 июля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Тревога объявлена для военнослужащих соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. В проверке боевой готовности участвуют более 10 тыс. военнослужащих, сообщает 25 июля пресс-служба ЦВО.

Mil.ru Тревога в армии

Поднятые по тревоге части и соединения дислоцированы в Новосибирской и Кемеровской областях, Туве и Алтайском крае. Занятия прошли в рамках проведения недели боевой готовности.

Цель состояла в отработке вопросов по приведению в высшую степень боевой готовности. Военнослужащие получили оружие, экипировку и боеприпасы, вывели из парка боевую технику и совершили марш в указанный район. Кроме того, были отработаны действия по обороне особо важных объектов от условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля занятия по боевой готовности начались в Волгоградской области. В них задействованы свыше 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа и более тысячи единиц техники.

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