Дакка, 25 июля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. В результате оползня, произошедшего на юго-востоке Бангладеш, погибли пять человек, сообщает 25 июля Anadolu.

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

Помимо погибших еще четыре человека получили ранения. Причиной оползней стали проливные дожди, вызванные сезоном муссонов. В результате действий стихии также гибнут мусульмане-рохинджа, проживающие в лагерях для беженцев.

Напомним, в настоящее время в Бангладеш проживают порядка 700 тыс. мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы, в которой происходили серьезные столкновения между боевиками и правительственными войсками.