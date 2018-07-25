Красногорск, 25 июля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Московская областная дума расширит список услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах Подмосковья (МФЦ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента 25 июля. Теперь областные МФЦ смогут регистрировать и выдавать свидетельства о рождении и смерти.

Свидетельство о рождении советского образца

Так, Московская областная дума подготовила поправки в региональный закон «Об образовании и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской области», в соответствии с которым предлагается наделить МФЦ региона полномочиями по регистрации рождения и смерти. Напомним, в конце 2017 года Госдума наделила возможностью расширить перечень предоставляемых услуг МФЦ парламенты субъектов России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что исключения составят случаи, при которых государственная регистрация рождения производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. Возможность оформить свидетельство о рождении или смерти в ЗАГСе сохранится.

Напомним, впервые многофункциональные центры открылись Московской области в 2013 году, в настоящий момент они есть в каждом муниципальном образовании Подмосковья. МФЦ оказывают порядка 300 государственных, региональных и муниципальных услуг для физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Московской области планирует открыть ещё 23 многофункциональных центра в регионе.

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