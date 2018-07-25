Семёнов, Нижегородская область, 25 июля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Город Семенов в Нижегородской области признан неблагополучным пунктом по бешенству животных. В нём введён карантин до 23 сентября 2018 года, за этот период местные власти должны отрегулировать численность лисиц и организовать отлов безнадзорных животных. Соответствующий указ подписан главой региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

MiMi illustration & Design Бешеная лисица

Эпизоотический очаг находится в двух личных подсобных хозяйствах города. В угрожаемую зону входят посёлок Зелёный, деревни Колосково, Дьяково, Жужелка, Медведево, Большое Васильево, Деяново и Демьяновка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее карантин по бешенству был введён в Сарове. Здесь он будет действовать до 29 августа 2018 года. Причиной ограничительных мер послужили обнаруженные в лесном массиве трупы животных, больных бешенством.

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Напомним, в Татарии, наоборот, в двух населённых пунктах отменен карантин, установленный в связи с их неблагополучием по заболеванию бешенством животных. Речь идёт о селе Шеланга Верхнеуслонского района и селе Старые Карамалы Муслюмовского района. Здесь истекли два месяца после обнаружения последнего случая выявления заболевания.