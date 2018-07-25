Калужская область, 25 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Калужской области в фельдшерско-акушерском пункте деревни Пыренка с населением 100 человек медицинскую помощь можно получить только два раза в месяц. Оказывает её фельдшер, проживающий в соседней деревне Высокое. Об этом 25 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Думиничского района Калужской области Александр Никишин.

Onf.ru Калужские ФАПы влачат жалкое существование

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По его словам, деревенский ФАП плохо оснащён лекарственными препаратами, также не в полном объёме в наличии технические средства. Из минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, здесь были только амоксицилин, парацетамол и диклофенак. Тонометр для измерения артериального давления и фонендоскоп отсутствовали. Нет в медицинском учреждении холодильника для медикаментов, носилок, костылей и много другого, что необходимо для лечения и обследования больных.

Кроме того, прокурорская проверка установила, что помещение ФАПа подключено к сети интеренет, однако пользоваться им невозможно из-за отсутствует компьютерной техники.

«Для устранения выявленных нарушений прокуратурой внесено представление главному врачу центральной больницы Думиничского района», — сказал Александр Никишин.

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Добавим, что в 2020 году в регионах России взамен аварийных будет отстроено заново свыше 1,2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий.