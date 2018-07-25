Москва, 25 июля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, регулирующих создание и работу специальных административных районов (САР) в РФ и создание на их территории международных компаний, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

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В частности, законопроект устанавливает особые правила создания и функционирования компаний на территории САР, которые должны стать аналогом иностранных офшоров. Они появятся на двух российских островах — Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.

Для того, чтобы получить статус международной, компания должна зарегистрироваться в САР и при этом работать в нескольких странах, в том числе и в РФ. Однако как уточняется в поправках ко второму чтению, регистрироваться в САРах смогут только иностранные юрлица. Таким образом, российские компании, головной офис которых находится внутри РФ, не смогут стать участниками САР. Однако компании, которые зарегистрированы в других юрисдикциях — например, в офшорах, но при этом имеют офис в РФ, смогут перерегистрироваться.

Кроме того, участники САР обязуются инвестировать в проекты на территории РФ — правила и нормы таких вложений дополнительно пропишет правительство РФ. В случае если компания отказывается от выполнения таких обязательств, она может быть лишена статуса участника САР. Ко второму чтению депутаты также установили нижнюю норму инвестиций для того, чтобы получить статус международной компании. Он составит 50 млн рублей за полгода.

Законопроекты также устанавливают налоговые льготы для зарегистрированных в САР законопроектов. Международные компании получат право на льготные ставки по налогу на прибыль. Кроме того, дивиденды с дочерних предприятий таких компаний не будут облагаться подоходным налогом. А ставка налога на доходы в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний составит 5%.

Особые правила получат участники САРов и в вопросе валютного регулирования. Изначально законопроект предлагал разрешить компаниям проводить некоторые операции без использования банковских счетов в уполномоченных банках, а также осуществлять перевод средств со счетов, открытых за пределами РФ. Ко второму чтению депутаты прописали, что с помощью счетов, открытых в иностранных банках, можно будет не только проводить переводы, но и осуществлять расчеты.