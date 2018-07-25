Киев, 25 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. На Украине задержки с выплатами пенсий связаны с экономической политикой — гройсманомикой, которую проводит правительство Владимира Гройсмана и парламентская коалиция «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Об этом 25 июля в эфире телеканала «112 Украина» заявил доктор политических наук Валерий Бебик, комментируя задержки выплат пенсий на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Для пенсионеров это действительно проблема. Это последствия действия гройсманомики. Гройсманомика характеризуется поднятием цен на коммунальные услуги и транспорт, задержками социальных выплат, зарплат и дерибаном. Безусловно, выплаты пенсий зависят от состояния экономики, от состояния работы государственных структур. Если правительственные структуры плохо работают, если плохо работает экономика, деньги разворовываются, выводятся в оффшоры и т. д, на пенсии не хватает. Вот вам и результативность», — пояснил Бебик.

Он считает, что за сбой в выплатах пенсий должны понести ответственность премьер-министр Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, министр финансов Оксана Маркарова, руководитель Госказначейства Татьяна Слюз.

«В конце концов, должен был вмешаться президент, потому что он гарант Конституции, а Конституция гарантирует выплату пенсий. Тут господин Порошенко мог бы использовать свои полномочия… В результате имеем такой коллапс… Бюджетом занимается правительство, его утверждает парламент… Если у вас там какие-то технические проблемы, как нам сообщили, то есть Резервный фонд Кабмина. Да, могут быть и компьютерные вирусы и прочее. Это значит, что премьер-министр, правительство и соответствующие структуры не контролируют ситуацию», — рассказал Бебик.

При этом эксперт назвал Раду и Кабмин Украины «антинародными».

"У нас парламент антинародный, у нас правительство — антинародное. Они себе насчитали отпускные и всё получили. А о том, что пенсионеру не хватает на хлеб и на лекарства, то они об этом не думают. Избиратели должны подумать, что за тех людей, которые представлены в парламенте, за них нельзя голосовать. Те люди, которые сейчас работают в правительстве, они не должны быть в правительстве», — добавил Бебик.

По его словам, украинские власти задержали пенсионные выплаты фактически на 10 дней.

«Но это миллионы людей, которые живут от пенсии до пенсии, у которых нет денег на хлеб. Хорошо если есть дети, которые могут помочь родителям. Есть много одиноких людей, которые живут на одну пенсию. И как быть, если пять дней задержка? Еще пять дней будут выплачивать. Фактически задержка пенсионных выплат идет на 10 дней. А за квартиру требуют платить, за электрику звонят и грозят отключить», — подытожил Бебик.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле по всей Украине начались задержки с выплатами пенсий. К 20 июля все пенсии тем, кто получает их через банки, были выплачены. А те, кто получает через почту — были недофинансированы. Из тех, кто получает пенсию через почту, на 24 июля, по данным СМИ, выплаты получили примерно 20% пенсионеров.

Напомним, 24 июля Пенсионный фонд Украины официально прокомментировал ситуацию с задержкой выплат пенсий. В ПФУ признали отсутствие денег.

«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса… Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме», — информировала пресс-служба ПФУ.