Ереван, 25 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Действия Армении будут соразмерными риторике Азербайджана, заявил 25 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов.

168.am Никол Пашинян

Он посчитал, что Баку своими действиями и заявлениями препятствует мирному процессу урегулирования карабахского вопроса.

Мы считаем важным и возможным урегулирование вопроса мирными переговорами, но для этого необходима соответствующая атмосфера. К сожалению, Азербайджан своими действиями и заявлениями препятствует формированию этой атмосферы и этой возможности, и мы будем адекватны реагировать на эту ситуацию», — отметил Пашинян.

По его словам, какая-либо позиция по этому вопросу не является константой, и если Азербайжан пересмотрит свою позицию и станет способствовать становлению атмосферы мира, то и армянская сторона предпримет соответствующие действия. При этом Пашинян подтвердил свою позицию по необходимости вовлечения Степанакерта в переговорный процесс.

Читайте также: Степанакерт угрожает ударом по Мингечаурским станциям, Баку — по ААЭС

Мы считаем важным вовлечение Арцаха в переговорный процесс. Я могу вести переговоры лишь от имени Армении, но не от имени Республики Арцах, поскольку для этого у арцахцев есть избранные должностные лица и структуры. Мы готовы к переговорам и привержены мирному пути решению вопроса, здесь двух мнений быть не может», — отметил премьер Армении.