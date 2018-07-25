Калуга, 25 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. В Боровское районе Калужской области на 90 километре автодороги М-3 «Украина» произошло массовое ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов и легкового автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МЧС России по Калужской области, аварию спровоцировал автомобиль «БМВ», двигавшийся со стороны Москвы.

40.mchs.gov.ru Место ДТП.

Водитель не учёл погодные условия, и иномарку на высокой скорости «выкинуло» на встречную полосу дороги, где она столкнулась с двумя маршрутками: микроавтобусами «Форд» и «Ситроен». В салоне «Ситроен», который выполняла рейс из Калуги в Москву, находились четыре женщины. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшую больницу. Вторая маршрутка везла четверых рабочих из города Балабанова в технопарк «Ворсино». На месте происшествия работали спасатели МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, число ДТП, зарегистрированных на автотрассе М-3 «Украина» в 2017 году, по данным ГИБДД составило 2 559 случаев. Погибли 380 человек, были ранены 3 881. Самой распространенной причиной аварий на этой трассе является нарушение ПДД. Превышение скорости и употребление алкоголя также приводят к авариям в большинстве случаев. Из-за невнимательности или усталости происходит 32% аварий. В 14% пострадавшие водители отвлекались на телефон.