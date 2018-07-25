Александрия, Египет, 25 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Черепах весом 50−60 килограммов, приблизительный возраст которой оценивается в 60 лет, вышла на берег пляжа в Египте, чтобы отложить яйца. Рептилию, занесённую в международную Красную книгу, обнаружили накануне вечером на Средиземном море в районе Глим в городе Александрия, пишет 25 июля новостной портал youm7.com со ссылкой на губернатора Александрии Мухаммеда Сулеймана.

Морская черепаха на пляже

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На место были направлены специалисты, занимающиеся спасением черепах. Головастую морскую черепаху отправили обратно в море. Однако за её дальнейшими передвижениями исследователи намерены присматривать. Велика вероятность того, что рептилия вернётся в то место, где она устроила гнездо.

Специалистам также поручено обеспечить охрану пляжа до того момента, пока не появится потомство.