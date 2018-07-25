Майкоп, 25 июля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Жара до +39 градусов прогнозируется на территории Республики Адыгея сегодня, 25 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, сильная жара ожидается во второй половине дня.

Флорина Штеттхаймер. Жара (фрагмент). 1919

В связи с этим спасатели просят жителей особенно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности, а также призывают запастись водой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля на территории Адыгеи из-за экстремальной засухи власти ввели режим чрезвычайной ситуации, который был снят 23 июля.