Москва, 25 июля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Наращивание американскими законодателями санкционного давления на Россию работает не против, а на него и его политику, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Ранее члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий Линдси Грэми и Боб Менендес объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по расширению санкций в отношении России.

В наращивании американскими законодателями финансово-экономического и политического давления на Россию мне видится два аспекта.

Первый — это их уверенность, что введённые против нашей страны меры работают, причём работают пока без реальной перспективы быть действенно парированными. Нам надо не затягивать с нашим ответом, иначе получится, что отвечать мы будем уже на вторую порцию американских «подарков» к следующей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а первая, уже работающая их порция останется как бы само собой разумеющейся реальностью.

Второй аспект — внутренняя американская политическая борьба. Новые санкционные инициативы только по внешней видимости работают против Трампа и против его попыток, как он говорит, «поладить» с Россией. На самом деле, они работают на него, на его версию этого «getting along with», усиливают его позиции. Мы видели, как легко он показал зубы после Хельсинки, и это ему сошло — почему бы не прорычать что-то накануне следующего саммита?

Положение, в котором находится Владимир Путин лично и вся наша страна в целом в российско-американском противостоянии, весьма и весьма непростое. Напрасно провластные пропагандисты пытаются создать видимость уже состоявшегося успеха на этом направлении.

Он при нынешнем состоянии России вообще труднодостижим, его непременным условием является гораздо большая, чем сегодня, внутренняя сплочённость, а тут правительство само известными инициативами её подрывает.

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