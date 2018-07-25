Валуйки, Белгородская область, 25 июля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В городе Валуйки (Белгородская область) 24 утонул ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Ребенок утонул в районе пляжа на реке Валуй — это место оборудовано для купания. Сигнал спасатели получили от отдыхавших на том же пляже.

Водолазы поисково-спасательной службы извлекли из воды тело ребенка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.