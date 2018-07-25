Киев, 25 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Закарпатская область получила 24 июля от Венгрии 3 т жидкого хлора, сообщает «112 Украина».

Materialscientist Жидкий хлор

Согласно сообщению, гуманитарный груз сопровождал генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайла, а принял его глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль. Он отметил, что область обратилась за помощью к Венгрии сразу, как только начались перебои с поставками жидкого хлора, и Будапешт немедленно отреагировал. Москаль подчеркнул, что Венгрия готова предоставить области 15 т жидкого хлора в случае необходимости.

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Напомним, ранее на Украине начался кризис из-за остановки «ДнепрАзота», единственного предприятия, производящего жидкий хлор для очистки питьевой воды. Позже завод возобновил работу, но с условием повышения цены на хлор.