Курган, 25 июля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Печально известное протестами дольщиков и скандалами курганское ООО СМУ КПД рассталось с цехом по решению судебных приставов. Вырученные за него девять миллионов рублей пошли на погашение долгов по заработной плате 34 работникам строительной организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

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Помимо задолженности по заработной плате, за ООО СМУ КПД числятся долги поставщикам, неуплаченные налоги, долги по отчислениям в Пенсионный фонд РФ.

В настоящее время данная строительная организация находится в стадии банкротства.

«Оперативные действия сотрудников службы позволили провести исполнительные действия с последующим арестом имущества до того, как на предприятии была введена процедура наблюдения», — сообщают в УФССП России по Курганской области.

Всего удалось реализовать имущества на 20 млн рублей, половина из которых погасила долги по заработной плате, другая половина — частично налоги. Судебные приставы сообщают о десятках исполнительных производств в отношении ООО СМУ КПД.

Напомним, в отношении руководства данной строительной организации возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Как ранее сообщала прокуратура Курганской области, в период с 2012 года по 2016 годы руководители ООО СМУ КПД привлекали население для заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов в жилых комплексах «Снегири», «Аврора», «Апельсин». На счета ООО СМУ КПД гражданами были перечислены значительные денежные суммы. Но принятые на себя обязательства по строительству домов компания не выполнила. Денежные средства дольщиков, как считают следователи, были похищены.