Ереван, 25 июля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Российские пограничники в Армении пресекли проникновение на территорию страны преступной группы граждан Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Армении.

Пограничное управление ФСБ России в Армении

Согласно сообщению, группа в количестве пяти человек была задержана российским пограничниками на участке Арташатского пограничного отряда при попытке незаконно проникнуть на территорию республики через армяно-турецкую границу. Нарушители задержаны и в установленном законодательством порядке они переданы правоохранительным органам Армении.

Отмечается также, что проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Пограничное управление ФСБ России в Армении

Охрану государственной границы Армении с Турцией и Ираном осуществляет Пограничное управление ФСБ России на основе межгосударственного договора о статусе пограничных войск России на территории республики от 1992 года. Погрануправление включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.