Брянск, 25 июля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В Брянской области сотрудник колонии №6, который подозревается в превышении должностных полномочий, уволен из ФСИН. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 25 июля сообщил ТАСС. Ранее стало известно, что 22 июля в результате пыток в колонии умер заключенный.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вы уволены

«Он уволен из органов уголовно-исполнительной системы», — цитирует слова источника издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля по факту смерти заключенного было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователи считают, что сотрудники колонии связал заключенного и перевязал ему лицо тряпкой. В результате осужденный умер от асфиксии. Проверку колонии также начала прокуратура Брянской области.