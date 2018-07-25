Москва, 25 июля, 2018, 21:36 — ИА Регнум. В столичном парке им. Горького 27−29 июля пройдёт фестиваль Park Live. На нём ожидаются те, кто творит историю в современной поп-культуре с точки зрения меломанов.

Park.live Дэвид Гетта

Откроет безумства на Москве-реке диджей Планеты (не меньше) David Guette, к нему в этот день примнут модные Sofi Tukker и только что выпустивший англоязычный альбом белорусский музыкант Ivan Dorn. Ну, а в субботу грянет гром — на сцене долгожданные возвращенцы — GORILLAZ. В воскресенье, 29 июля, хедлайнером выступит одна из самых влиятельных групп своего поколения — Massive Attack. Будут и другие неподражаемые исполнители.

Народу ожидается очень много.