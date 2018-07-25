Москва, 25 июля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Лесопожарные силы борются со 111 природными пожарами в разных регионах России. Пожары действуют на площади около 99 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

The U.S. Army Тушение лесного пожара

В течение суток 24 июля ликвидировано 45 лесных пожаров на площади около 3,3 тыс. гектаров. По данным на начало суток 25 июля действовало 111 очагов, при этом большая часть их них — 48 пожаров — в Красноярском крае. Речь идет о пожарах, которые активно тушат.

Кроме того, еще 218 пожаров зафиксированы на труднодоступных, удаленных и ненаселенных землях лесного фонда. Работы по их тушению не проводятся, угрозы населению и инфраструктуре нет.

Так, в Красноярском крае обнаружены 166 лесных пожаров, пламя распространилось по площади 840 тыс. гектаров. Режим ЧС объявлен из-за пожаров в Мурманской области, Туве, Якутии и Красноярском крае.

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