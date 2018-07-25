Ярославль, 25 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Максим Яблоков, сотрудник исправительной колонии № 1 в Ярославле, где был избит заключенный, написал явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС. 24 июля в Заволжском суде Ярославля начался суд по избранию меры пресечения первым задержанным в рамках расследования резонансного дела.

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Следствие настаивает на аресте задержанных. При этом они не отрицают факта издевательств над заключенным. Адвокат еще одного сотрудника колонии Сергея Ефремова, как сообщает «76.ru», заявил о готовности сотрудничать со следствием и содействовать раскрытию как этого, так и других преступлений.

Никто из задержанных не отрицает факты избиения заключенного Евгения Макарова.