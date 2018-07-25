Ингольштадт, Германия, 25 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Компания Audi рассекретила новое поколение кроссовера Q3, ожидается, что автомобиль выйдет на рынок ЕС в ноябре 2018 года. Об этом 4 июля сообщил портал Top Gear.

Audi Q3

Новая машина стала более крупной, по сравнению со старой версией её длина увеличилась на 97 мм, а ширина — на 18 мм. Производитель из Ингольштадта полностью избавился от аналоговой аппаратуры. В частности, на центральной панели расположена последняя версия информационно-развлекательной системы MMI Touch. Что касается двигателей, то базовая версия Q3 оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 148 л.с., семиступенчатой АКПП и передним приводом.

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Покупателям также будут доступны бензиновые двигатели мощностью 178 л.с. и 227 л.с., а также дизельный агрегат мощностью 150 л.с. Автомобили с этими силовыми установками получат систему полного привода Quattro AWD.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Audi представит новый Q3 уже в июле 2018 года. 21 июля 2018 года компания выпустила тизерный ролик, посвящённый новой модели.