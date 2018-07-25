Москва, 25 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Закон о производстве и распространении органической и экологически чистой продукции в РФ Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Овощи

Рынок органической продукции сегодня не урегулирован, в связи с чем правительство предложило прописать в законе правила и нормы его существования и функционирования. Так, в законе будут четко прописаны правила производства, хранения, транспортировки и реализации экопродукции. В частности, теперь будет законодательно запрещено смешивать органическую и неорганическую продукцию. Кроме того, закон также запрещает гидропонный метод выращивания растений, а также упаковку и тару, которые могут загрязнить экологически чистую продукцию.

Вся экопродукция будет промаркирована специальным знаком. При этом, как отмечали депутаты в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, те продукты, которые сейчас продаются в магазинах под видом органических, по факту таковыми не являются. Теперь же знак качества органической продукции будет появляться только на тех продуктах, производители которых получили сертификат производителя экопродукции. В противном случае производители будут привлекаться к административной ответственности.

Кроме того, по предложению правительства, все зарегистрированные производители органической продукции будут добавлены в специальный реестр на сайте Минсельхоза РФ.