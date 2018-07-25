Сеул, 25 июля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Южная Корея окажет помощь в ликвидации последствий наводнения, которое произошло в результате прорыва плотины строящейся ГЭС в Лаосе. В провинцию Аттапы будет направлена экстренная группа спасателей. Об этом сегодня, 25 июля, журналистам сообщил официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём.

Прорыв плотины

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По его словам, указание правительству страны принять действенные меры и направить в Лаос группу спасателей дал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Добавим, что решение о направлении в провинцию Аттапы группы спасателей с плавсредствами, медицинским оборудованием и предметами первой необходимости приняли и губернаторы нескольких провинций Таиланда, граничащих с Лаосом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в районе Санамсай провинции Аттапы на юге Лаоса прорвало плотину строящейся гидроэлектростанции. Это спровоцировало разрушительное наводнение. Сильным потоком были затоплены шесть деревень, более 6,5 тыс. человек остались без крова. По последним данным, число жертв катастрофы превысило 40 человек. Более 200 человек числятся пропавшими без вести. Причины произошедшего устанавливаются.