Ярославль, 25 июля, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле для победителей конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» сделают 24 медали с серебряным и золотым покрытием. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр выставочно-конгрессной деятельности» опубликовало на сайте госзакупок лот на общую сумму в 496 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджет Ярославской области. За эти деньги надо изготовить 18 медалей по 21 тысяче рублей каждая и и 6 специальных призов «Социально ответственное промышленное предприятие Ярославской области 2018» за 17 тысяч рублей.

На лицевой стороне медали по центру в круге диаметром 70 мм располагается накладное барельефное изображение герба Ярославской области, состоящее из геральдического щита, внутри которого медведь с секирой, вокруг щита венок из дубовых ветвей, перевитый лентой бордового цвета, сверху щит увенчан короной. Все детали герба изготовлены из латуни технологией литья по выплавляемым моделям с серебряным и золотым покрытиями и расписаны эмалями бордового, пурпурного и чёрного цветов», — так в техзадании описана медаль для лучших предприятий региона.

На оборотной стороне медали располагается гравированная карта Ярославской области с разметкой границ муниципальных районов и указанием мест расположения и названием городов и муниципальных центров Ярославской области.

Каждая медаль будет положена в футляр из красного дерева с табличкой с названиями организации-победителя. Строкой ниже лазером выгравируют — «Губернатор Ярославской области Д.Ю. Миронов» и «г. Ярославль, 2018 г.»

На каждую медаль для победителей конкурса лучших предприятия потратят 2 грамма серебро 925 пробы и 1,47 грамма золота 999 пробы.

Конкурс «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» был учрежден в 2014 году указом предыдущего губернатора Сергея Ястребова. В 2017 году был расширен перечень номинаций конкурса.