Москва, 26 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июля, отмечается День парашютиста — неофициальный праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта. Именно в этот день в 1930 году группа советских лётчиков-парашютистов впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало развитию массового парашютизма в СССР.

Парашютист

Однако парашютный спорт пришёл в Россию намного раньше — в конце XIX века, когда известны на весь мир стали братья Станислав и Юзеф Древницкие. Они совершали прыжки с воздушного шара, поднимая его на высоту 500−600 метров. За спинами братьев были сотни удачных полётов и не всегда успешных приземлений. Однако 124-й прыжок стал для Станислава роковым. В 1895 году при подъеме шар задел столб. Древницкий не удержался на трапеции и упал с высоты 150 метров. Придя в себя, Станислав попросил воды и через несколько минут скончался. Впрочем, этот трагический случай не поставил точку на прыжках Юзефа — после смерти брата он еще десятки раз поднимался в воздух.

Большой популярностью парашютный спорт пользуется и в наше время. Причём парящими в воздухе можно увидеть не только военных, спортсменов и поклонников экстрима, но и знаменитых людей, прославившихся в других видах деятельности. Например, серьезно увлекается парашютизмом телеведущий Валдис Пельш. Число его прыжков уже превысило три сотни. В честь своего трехсотого прыжка Валдис с друзьями выполнил в воздухе трюк: во время полёта 35 человек сложили цифру 300.

Еще один отечественный телеведущий, который не понаслышке знаком с парашютным спортом, — Алексей Лысенков. Свой первый прыжок он совершил, пытаясь побороть страх высоты. Страх действительно ушёл из жизни телеведущего, а вот парашютизм — нет.

«Самый не страшный прыжок, как оказалось, это затяжной — когда летишь с трех с половиной тысяч метров, внизу облака, земли не видно, и ты еще не понимаешь, куда летишь. Такое свободное падение — плаваешь себе в пятом океане!» — писал на своём официальном сайте Лысенков.

Пристрастие к парашютному спорту испытывают и зарубежные звёзды. Американский актёр Том Круз мечтал о прыжках с самого детства. Он рассказывал, как пытался парить в воздухе с помощью простыни, однако попытки не увенчивались успехом. В дальнейшем Круз не только воплотил мечту в жизнь, но и заразил ею свою теперь уже бывшую супругу, актрису Николь Кидман.

В рядах любителей свободного полёта оказались также бывший президент США Джордж Буш — старший, актёр и лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, знаменитый гольфист Тайгер Вудс, актёр Мэтт Леблан и другие.

Считается, что идея создания парашюта принадлежит Леонардо да Винчи. В своей рукописи он упоминает безопасный спуск с высоты с помощью «палатки» из накрахмаленного полотна. В начале XVII века хорватский учёный Фауст Вранчич описал аналогичное приспособление, в котором величина паруса зависела от тяжести человека.

Впервые подобной конструкцией воспользовался французский заключённый Лавен. В 1620-х годах он выпрыгнул из тюремного окна и успешно приземлился. В 1777 году еще один француз Жан Думье, приговорённый к смертной казни, опробовал «летающий плащ профессора Фонтажа». Узнику предложили прыгнуть с крыши с «плащом». В случае удачного приземления ему даровалась жизнь. Эксперимент, как и в предыдущем случае, удался. Так появился первый аналог парашюта. Практическое же применение парашютов началось в XVIII веке, при освоении полётов на воздушных шарах.