Калининград, 25 июля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В Калининградской области запрещен ввоз крупной партии риса из Индии. Как сообщили сегодня, 25 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, 20 тонн риса пришло в порт Балтийска.

Фабиан де ла Роса. На рисовом поле. 1919

«Подкарантинная продукция ввезена в нарушении законодательства Российской Федерации», — отметили в надзорном ведомстве.

В частности, в фитосанитарном сертификате не указана информация о том, что рис произведен в местности, свободных от карантинных объектов.

Выпуск продукции в реализацию запрещен.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что за последнее десятилетие поставки индийского риса в Россию запрещались дважды.

В 2007 году табу было наложено из-за высокого применение пестицидов при выращивании культуры. В 2012 году — из-за наличия в индийском рисе капрового жука, который является опасным вредителем.