Ростов-на-Дону, 25 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Международный аэропорт Ростова-на-Дону теперь доступен в мессенджере Viber. Информация о запуске размещена на сайте «Платова». Официальный Platov_bot ответит на вопросы пассажиров в онлайн-режиме в любое время суток, сообщает ИА REGNUM 25 июля.

Dmitry89 В аэропорту «Платов»

Электронный помощник работает круглосуточно и «всегда рад помочь». Пассажиры теперь смогут найти информацию о ближайших рейсах. Для этого необходимо ввести название города или номер рейса. Через мессенджер можно также ознакомиться со схемой аэровокзала или парковок.

Отметим, что воздушная гавань Ростова-на-Дону уверенно движется к новому рекорду — 3 млн пассажиров в год. В первом полугодии 2018 года «Платов» обслужил 1 млн 519 тыс. человек, что почти на четверть больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.