Якутск, 25 июля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Жители Якутии не перестают удивляться ценам на авиабилеты в столицу России. Долететь туда из Якутска в июле стоит 61−67 тыс. рублей в зависимости от выбранной даты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Салон самолета

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В августе ситуация не намного лучше: в первой половине месяца на покупку одного билета в Москву придётся потратить 42−57 тыс. рублей, во второй половине — 32−51,5 тыс.

«Что происходит с билетами Якутск-Москва-Якутск?», — выражают недоумение в соцсетях жители республики.

Снижаться до более-менее адекватных цены на билеты по маршруту Якутск-Москва начнут только в сентябре. Тогда улететь в одну сторону можно будет за 26 — 32 тыс. рублей, примерно на том же уровне стоимость билетов из Якутии в столицу России останется и в октябре.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам сотрудников турфирм Якутии, такие высокие цены на билеты в Москву в сезон отпусков фактически делают недоступным для жителей республики отдых на юге России. В Крым или Сочи летят только те, кому стоимость билетов возвращает работодатель, остальные отдают предпочтение азиатскому направлению. Популярна также Турция: стоимость перелёта туда компенсируется тем, что там дешевле отдыхать, чем в РФ.

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