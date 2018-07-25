Оренбург, 25 июля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области депутаты регионального парламента смогут иметь сразу несколько общественных приёмных. Предполагается, что финансировать их депутат будет за счёт собственного кармана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заксобрании Оренбуржья.

Василий Перов. Ходоки-просители. 1880

Изменения вносятся в местный закон о статусе депутата. По словам председателя комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти Александра Куниловского, право на несколько приёмных касается в первую очередь тех депутатов, которые представляют в законодательном собрании интересы нескольких районов. Вносимые поправки позволят обеспечить шаговую доступность приёмных для самих жителей.

Предполагается, что изменения регионального законодательства не повлекут увеличения бюджетных расходов. Содержание приёмных депутат будет обязан за свой счёт. Вместе с тем Куниловский напомнил, что в областном парламенте закреплён механизм возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. Но эта сумма зафиксирована, и её размер не зависит от количества приёмных.