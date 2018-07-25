Москва, 25 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Вывод российских активов из США существенно расширяет свободу маневра Москвы на международной арене, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Гособлигации США

Ранее издание Business Insider сообщило, что глава Белого дома крайне недоволен последствиями вывода Россией и Китаем средств из американских облигаций. Это привело к росту процентных ставок в США и удорожанию кредитов, что препятствуют росту экономики.

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С апреля по май 2018 года Россия резко сократила свои активы в американских облигациях государственного займа: с $96 млрд до $15 млрд.

Сокращение нашей страной активов в облигациях государственного займа США — весьма положительное и обнадёживающее решение. Немаловажно, конечно, то, куда теперь вкладываются эти средства, но в первую очередь важен, на мой взгляд, внешнеполитический аспект. Вывод активов из США существенно расширяет нашу свободу манёвра на международной арене.

Казалось бы, очевидная вещь, но ведь до апреля текущего года правительство Медведева этим не особенно озабочивалось. Почему? Хорошо хоть, что усиление американских мер давления на нашу страну подтолкнуло к этому.

Надеюсь, что когда американские попытки говорить с Россией языком санкций себя исчерпают, мы уже к практике хранения наших средств за океаном не вернёмся, будем преимущественно вкладывать их в отечественную экономику.

Вывод активов из США имеет также важную внутреннюю политическую и идеологическую проекцию. Речь идёт о ясном сигнале патриотического, государственнического целеполагания, который даётся и политическому «классу», и всем гражданам России.

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