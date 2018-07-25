Амстердам, 25 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Британский певец Элтон Джон осудил «явную дискриминацию» сексуальных меньшинств в Восточной Европе, России и на Ближнем Востоке, выступая на конференции по борьбе со СПИДом в Амстердаме. Об этом пишет газета ABC 25 июля.

Cindy Andrie Элтон Джон

Артист заявил, что все в этих странах сводится к тому, чтобы ограничить доступ представителей ЛГБТ-меньшинств к медицинскому обслуживанию и анализам. По его мнению, «если бы не было такого фанатизма и ненависти», вирус иммунодефицита можно было бы победить быстрее.

«Политикам следует быть более человечными», — сказал Элтон Джон.

На этой неделе в Амстердаме проходит неделя борьбы со СПИДом. На конференции присутствовал также британский принц Гарри, который вместе с Элтоном Джоном презентовал новую организацию MenStar, созданную для борьбы со СПИДом у мужчин по всей планете. Организация начнет свою работу в следующем году в Африке.