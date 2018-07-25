Москва, 25 июля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Власти Москвы признали объектом культурного наследия регионального значения Доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке, дом 2а, известный также как «пряничный» домик». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Mos.ru Доходный дом купца Николая Титова

Так, каменное четырехэтажное здание, построенное в 1914 году по проекту архитектора Михаила Исакова, стало памятником архитектуры.

«Хорошо сохранилось декоративное оформление фасадов дома, а также некоторые элементы интерьера, — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. — Так, внутри доходного дома остались оригинальные лестницы, украшающие парадную часть здания».

Отметим, что «пряничный» домик в Ружейном переулке, которому присвоен статус объекта культурного наследия, запрещено сносить, а исторический облик нельзя нарушать.

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