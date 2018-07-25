Париж, 25 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Благодаря обильным зимним дождям и умеренным температурам с апреля по июнь урожай винограда Champagne 2018 году должен быть ранним и хорошего качества, сообщает Europe1.

Карл Брюллов. Итальянский полдень (фрагмент). 1827

Начало сбора урожая обычно приходится на конец августа, но в этом году виноград зацвел уже в начале июня, что привело к раннему урожаю.

Глава союза винных домов Champagne Жан-Мари Баррилье заявил, что «мы немного обеспокоены состоянием запасов воды, почвы очень сухие, и мы можем быстро потерять 15−20% урожая» в случае сильной засухи.

Кроме того, комитет Champagne установил рыночную доходность в 10 800 кг на гектар, как и в 2017 году. Эта квота введена с учетом потребностей сектора и экономического контекста на рынке.

«Мы экспортируем больше бутылок вина, чем потребляем во Франции, — заявил Жан-Мари Баррилье, но «Брекзит может нанести вред винному бизнесу», нам трудно предугадать политику Терезы Мэй и Дональда Трампа.