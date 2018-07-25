Исламабад, 25 июля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В результате террористического акта, произошедшего в пакистанском городе Кветта, погибли 28 человек, сообщает 25 июля Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы и их «работа»

Помимо погибших, 30 человек получили ранения различной степени тяжести, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Инцидент произошел рядом с избирательным участком.

Ответственность за террористическое нападение пока не установлена, однако подозрения падают на боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появились как движение в 1994 году в среде афганских пуштунов, активную роль в их становлении оказал Пакистан, который теперь также сталкивается с их преступлениями.