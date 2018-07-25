Москва, 25 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. После ухода из столичного региона циклона, обеспечившего прохладную погоду всю прошлую неделю, в Москву вернется продолжительная 30-градусная жара, следует 25 июля из данных Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Температура воздуха в столице прогреется до +27°C уже в ближайший четверг, а к выходным достигнет отметки +30°C. При этом погода обещает быть душной — небо будет затянуто облаками до понедельника. Существенных осадков не ожидается, а ночью температура будет опускаться до +15…20 градусов.

По прогнозу синоптиков, предстоящий знойный период будет самым долгим в этом летнем сезоне — он продлится до конца месяца. Затем на смену ему придет снижение температуры, характерное для августа.