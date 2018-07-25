Минск, 25 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В Белоруссии отменили налог на прибыль для организаций, предоставляющих услуги для освоения космоса, сообщает 25 июля БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Картошка. Белоруссия

Согласно сообщению, от налогов освобождаются организации, производящие продукцию или оказывающие услуги для освоения космоса. К таким организациям относятся предприятия, производящие комплексы, системы и бортовые приборы, работающие в космосе. К подобной продукции относят и технику, предназначенную для наблюдения за Землей из космоса. Сэкономленные средства пойдут на проведение научных исследований. Освобождение от налогов действует до 31 декабря 2023 года.

Читайте также: Путин: «Роскосмос» должен добиться прорывных успехов в освоении космоса

Напомним, с 2012 года Белоруссия считается космической державой после вывода на орбиту Земли спутника БелКА (Белорусский космический аппарат). Также в 2018 году в Белоруссии пройдет 31-й Международный космический конгресс.