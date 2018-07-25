Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, 25 июля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Большие долги по зарплате и связанная с этим голодовка 60 шахтёров золотодобывающего предприятия «Урюмкан» на Дарасунском руднике в Забайкалье привлекли большое внимание общественности, депутатов и надзорных органов. Вероятно, это способствовало тому, что сегодня, 25 июля, число участников акции значительно возросло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Голодные шахтёры

«Количество её участников постоянно увеличивается и уже достигло 84 человек», — сообщило zab.ru со ссылкой на одного из бастующих шахтеров.

Напомним, голодовка была объявлена накануне, 24 июля. Золотодобытчики пожаловались на то, что уже три месяца им не платят заработную плату, а майские выплаты, чуть более тысячи рублей, они расценивают как подачку.

Известно, что Александр Окладников — глава посёлка городского типа Вершино-Дарасунский (Тунгокоченский район Забайкальского края), где располагается рудник, поддерживает рабочих:

«Три месяца — это срок большой, превышающий все мыслимые и немыслимые рамки. Я думаю, что деньги найдут. Любая голодовка у нас дает результат положительный».

Комментируя ситуацию, власти Забайкальского края отметили, что проблема с зарплатным долгом (порядка 35 миллионов рублей) связана с новым руководством ПАО «Промсвязьбанк», где кредитуется собственник рудника — группа компаний «Урюмкан»: она не справляется с обязательствами перед банком.

Иную точку зрения на происходящее ИА REGNUM озвучили в самом кредитном учреждении.

«Промсвязьбанк никогда не финансировал проект «Дарасунский рудник» Группы компаний «Урюмкан». В рамках текущих кредитных договоров банк выполняет все свои обязательства. Банк финансировал инвестиционный проект по строительству золотоизвлекательной фабрики «Дархан», который успешно работает. По этому проекту все обязательства выполняются, как со стороны банка, так и со стороны предприятия. При этом банк готов вести конструктивный диалог и совместно с собственниками Группы компаний «Урюмкан» найти оптимальное решение проблемы», — отметили в пресс-службе «Промсвязьбанка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы на руднике начались 7 сентября 2006 года, когда на шахте «Центральная» произошёл пожар. После возгорания спасти удалось только 39 из 64 шахтёров. Голодовку на руднике рабочие объявляли в марте 2018 года.

Теперь на защиту прав голодающих шахтёров встала прокуратура, возбудив дело об административном правонарушении (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ — «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»).

Просьбу разобраться в ситуации к руководителям нескольких ведомств озвучил также глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).