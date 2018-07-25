Москва, 25 июля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Неизвестные угрожают вмешательством в работу систем аэропорта «Домодедово», требуя несколько сотен биткоинов. Об этом сообщил источник в воздушной гавани.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Угроза. Биткоины или жизнь

Угрозы касаются работы навигационных систем «Домодедово». Меры предосторожности в терминале аэропорта и на летном поле усилены, сообщает «Московский комсомолец».

Вместе с тем в «Домодедово» уверены, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. В пресс-службы аэропорта пояснили, что для подобных случаев анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры, позволяющие обеспеченить безопасность.

«Угрозы работе аэропорта нет», — подчеркнули в «Домодедово».

Как сообщало ИА REGNUM, российские воздушные гавани периодически сталкиваются с угрозами, однако речь идет, как правило, о «телефонном терроризме». Так, в конце мая из-за звонка о бомбе эвакуировали международный аэропорт «Казань», а в начале июня житель Челябинска «заминировал» самолет в аэропорту Анапы.

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