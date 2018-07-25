Москва, 25 июля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. ВДНХ представляет несколько необычную экспозицию — «Космическая эстафета». Она демонстрируется в самолете Як-42, установленном на Площади промышленности.

Павел Аджигильдяев Яковлев Як-42

Салон самолета поделен на две части: первая непосредственно космическая и «ощущение» игрушек в невесомости, вторая — детская комната, где можно фантазировать о дальних межпланетных странствиях.

Авторы этой композиции — молодые дизайнеры Виктория Макеева и Галина Титова, сумевшие продлить свое и наше детство.