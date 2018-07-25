Якутск, 25 июля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин и депутат представительного органа Нерюнгринского района Александр Силин, скорее всего, не будут зарегистрированы кандидатами в главы Якутии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Якутии Александр Власов.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Читайте также: Выдвижение в главы Якутии завершено: на кресло претендуют семеро

По его словам, эти два кандидата не выполнили условия, необходимые для прохождения регистрации. Эрнст Берёзкин не открыл избирательный счёт и не представил согласование своей кандидатуры федеральным политсоветом партии «Гражданская платформа», от которой он баллотируется. Решение о выдвижении Александра Силина принималось региональным советом, а не по итогам федеральной конференции «Партии социальных реформ».

«Шансов изменить ситуацию у них уже практически нет», — сообщил Александр Власов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, может остаться без регистрации и кандидат от партии «Родина» Алексей Лаптев — если не успеет донести подписи из муниципалитетов сегодня до 18:00.

До 25 июля кандидаты, выдвинувшиеся в главы Якутии, должны были представить в избирком подписи районных депутатов и глав муниципалитетов в свою поддержку, подчеркнули в избирательной комиссии региона. Они также обязаны подать списки тех, кого будут выдвигать в Совет Федерации. Подходят ли в Совфед кандидатуры и правильно ли собраны подписи, избирком проверит до 3 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, приём документов от желающих баллотироваться в главы Якутии Центральная избирательная комиссия республики завершила 3 июля. Выдвинулись семь человек: руководитель регионального отделения партии «Родина» Алексей Лаптев, депутат Мирнинского районного совета Владимир Богданов («Справедливая Россия»), экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин («Гражданская платформа»), возглавляющий якутскую КПРФ вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев, лидер ЛДПР Якутии, депутат регионального парламента Гаврил Парахин, врио главы республики Айсен Николаев («Единая Россия») и депутат совета Нерюнгринского района Александр Силин («Партия социальных реформ»).