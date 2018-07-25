Ярославль, 25 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Ярославле неизвестные повесили плакаты с лицами депутатов Государственной думы от Ярославской области, которые поддержали пенсионную реформу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакаты быстро сняли

Напомним, трое из четверых депутатов Государственной думы от Ярославской области поддержали законопроект о пенсионной реформе.

19 июля Государственная дума в первом чтении приняла закон о пенсионной реформе. Депутаты Ярославской области, представляющие «Единую Россию», — Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова — проголосовали за повышение пенсионного возраста.

25 июля на проспекте Октября появились плакаты с их лицами и подписью — «позор». Правда, провисели они недолго — уже в девять утра плакаты исчезли. Их авторство остается неизвестным.