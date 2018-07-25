Симферополь, 25 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Несмотря на все логистические сложности, цены на бензин в Крыму должны быть ниже существующих. Об этом 24 июля заявил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Мы не очень довольны тем, что здесь происходило с ценами на бензин, говоря о том, что все ссылки на переправу даже до открытия Крымского моста неоправданные», — подчеркнул глава ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму, как и в других регионах страны, в последние месяцы фиксируют рост цен на топливо. По данным Крымстата, с апреля бензин на полуострове АИ-92 и АИ-95 подорожал примерно на 5−6 рублей.