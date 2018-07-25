Лима, 25 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В столице Перу Лиме в результате взрывов в одной из частных клиник пострадали 35 человек. Об этом сообщает перуанское издание Сomercio.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв

Взорванная больница находится в районе Сан-Исидра. Представитель полиции Гастон Родригес уточнил, что один взрыв прогремел на парковке, второй — в лаборатории медучреждения. В организации взрывов подозревают двух человек, которые пострадали сами и находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 20 раненых и двух погибших. Первоначальной версией ЧП считалась утечка бытового газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции предполагают, что взрывы в больнице были устроены из мести сыном и дочерью одной из пациенток. Женщина скончалась в учреждении, её дети сочли, что имела место халатность врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Перу взорвана больница, есть погибшие