Симферополь, 25 июля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Крыму не стоило менять форму собственности электрических и тепловых сетей РК: появление частных монополий в ряде направлений экономики полуострова ослабляет её, поскольку единственный интерес частных лиц — получение прибыли, а социальные задачи они игнорируют. Такое мнение 24 июля на совещании по вопросам национального плана развития конкуренции высказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

geralt Счётчик электрической энергии

«Поэтому иногда здесь нужно в целях надёжности и безопасности вводить элемент государственной системы, которая будет конкурировать с частными компаниями, и тем самым будет создаваться конкуренция», — отметил глава ФАС, подчеркнув, что естественные монополии в Крыму — электрические или тепловые сети — не нужно было передавать в частные руки.

«Несмотря на невозможность конкуренции в естественных монополиях, её можно развивать в побочных и смежных сервисах. ФАС чувствует свою ответственность перед крымчанами и севастопольцами и будет делать всё возможное, чтобы урегулировать все эти вопросы», — подчеркнул Игорь Артемьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что власти Крыма будут реорганизовывать в акционерное общество госпредприятие «Крымэнерго», мотивируя это необходимостью повышения прозрачности и эффективности работы главного распределителя электроэнергии полуострова. В кулуарах Совмина РК отмечают, что этот процесс является подготовкой предприятия к его поглощению Межрегиональной распределительной сетевой компанией.