Глава ФАС: Крыму не стоило передавать частнику электрические и теплосети
Симферополь, 25 июля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Крыму не стоило менять форму собственности электрических и тепловых сетей РК: появление частных монополий в ряде направлений экономики полуострова ослабляет её, поскольку единственный интерес частных лиц — получение прибыли, а социальные задачи они игнорируют. Такое мнение 24 июля на совещании по вопросам национального плана развития конкуренции высказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.
«Поэтому иногда здесь нужно в целях надёжности и безопасности вводить элемент государственной системы, которая будет конкурировать с частными компаниями, и тем самым будет создаваться конкуренция», — отметил глава ФАС, подчеркнув, что естественные монополии в Крыму — электрические или тепловые сети — не нужно было передавать в частные руки.
«Несмотря на невозможность конкуренции в естественных монополиях, её можно развивать в побочных и смежных сервисах. ФАС чувствует свою ответственность перед крымчанами и севастопольцами и будет делать всё возможное, чтобы урегулировать все эти вопросы», — подчеркнул Игорь Артемьев.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что власти Крыма будут реорганизовывать в акционерное общество госпредприятие «Крымэнерго», мотивируя это необходимостью повышения прозрачности и эффективности работы главного распределителя электроэнергии полуострова. В кулуарах Совмина РК отмечают, что этот процесс является подготовкой предприятия к его поглощению Межрегиональной распределительной сетевой компанией.