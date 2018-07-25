Починковский район, Нижегородская область, 25 июля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. В селе Починки Починковского района Нижегородской области за бюджетный счёт построят памятник участникам Великой Отечественной войны. Подрядчика выберут на аукционе 6 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Средства выделят из бюджета Починковского муниципального района, начальная цена аукциона — 1 873 649,78 рубля. Участвовать в тендере могут только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Работы должны быть закончены в течение месяца со дня подписания муниципального контракта.

В качестве материала будет использован гранит, в оформлении предусмотрен барельеф ордена Великой Отечественной войны и надпись «Павшим за родину».

Проект памятника

Напомним, в Нижегородской области на начало апреля 2018 года проживают 40 тысяч 252 ветерана Великой Отечественной войны. За 2017 год их численность уменьшилась на 8 тысяч 977 человек. На начало апреля в регионе проживали 1 тысяча 900 участников войны, 449 инвалидов, 37 тысяч 603 труженика тыла и 300 жителей блокадного Ленинграда.